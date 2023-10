Farverig sæsonafslutning

Dragør Havnegalleri fejrede afslutningen på en lang og god sæson med et kunstnerisk festfyrværkeri, da otte kunstnere præsenterede deres værker i galleriets sidste udstilling for i år.

Udstillingen, der strakte sig over sæsonens sidste ni dage frem til lørdag den 30. september, blev en hyggelig og farverig afslutning på sæsonen.

Kunstnerkollektivet udstillede en bred vifte af kunstneriske udtryk på lærrederne.

Besøgende blev budt på en visuel rejse fra lokale skildringer af Dragør og omkringliggende natur, til arkitektonisk inspirerede billeder, og videre til abstrakte, farverige og ekspressionistiske værker.

Diversiteten i udstillingen afspejlede den kreative rigdom og de forskellige perspektiver, som kunstnerne bragte til galleriet.

Højdepunktet fandt sted på den sidste dag, hvor galleriet inviterede alle kunstelskere til at fejre sæsonafslutningen med stil.

Her blev gæsterne budt på et glas og lidt sødt, mens de nød den kunstneriske atmosfære. Stemningen var hjertelig, og samværet mellem kunstnere og publikum skabte en festlig atmosfære.

Som et ekstra krydderi blev der afholdt en konkurrence for publikum, hvilket tilføjede et sjovt og spændende element til eftermiddagen.

Sæsonafslutningen i Dragør Havnegalleri var ikke kun en fejring af kunsten, men også af det fællesskab og de mange kunstoplevelser, som galleriet har formidlet igennem sæsonen.

Det blev en mindeværdig eftermiddag, der satte et smukt punktum for Dragør Havnegalleriets Kunstsæson 2023.