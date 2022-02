Fastelavns-arrangementer

Fastelavn har altid været noget helt særligt i Dragør og Store Magleby – og efter et års pause på grund af coronarestriktioner er der nu igen masser af muligheder for at komme rundt om i kommunen og slå til tønden – eller måske bare at lade andre gøre det hårde arbejde og blot nyde den traditionelle tøndeslagning såvel til fods som til hest – ja, endda til jernhest.

Dragør Fastelavnsforening af 1970 er tilbage på hestene, når de afholder deres tøndeslagning på Engvej søndag den 27. februar, og i Store Magleby vil Hollands ambassadør, Rob Zaagman, der også er protektor for Amagermuseet, der i år kan fejre 100-års-jubilæum, overvære fastelavnsridningen, der finder sted mandag den 28. februar.