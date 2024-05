Fejl for fire millioner kroner

Private daginstitutioner har fået for meget i tilskud og får fremover omkring 4 procent mindre

Af Rasmus Mark Pedersen



Dragør Kommune har opdaget en fejl i beregningen af driftstilskud til private daginstitutioner, som har resulteret i for høje udbetalinger over flere år.

Fejlen skyldes, at budgetterede udgifter til støttepædagoger er blevet medregnet i grundlaget for tilskuddet, hvilket strider imod dagtilbudslovens §36, som eksplicit udelukker støttepædagogudgifter fra disse beregninger.

Økonomiafdelingen i Dragør Kommune har estimeret, at fejlen har medført en årlig overbetaling på cirka en million kroner i perioden 2021–2023, og det samme forventes for 2024.

Tilskuddet for de private institutioner justeres derfor ned fra 1. september i år.

Driftstilskuddet for børn i alderen 0–2 år sænkes fra 11.380 kr. til 10.720 kr. per måned, mens tilskuddet for børn i alderen 3–5 år reduceres fra 5.334 kr. til 4.971 kr. per måned. Hvis man inkluderer den månedlige forældrebetaling, så svarer det til, at institutionernerne fremover har 4 procent færre kroner at gøre godt med.

Økonomiafdelingen i Dragør Kommune bemærker, at de private institutioner har modtaget det for høje driftstilskud i god tro, og at det derfor ikke er muligt at kræve tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud.

Kommunen har orienteret de berørte private daginstitutioner om fejlen og de forestående ændringer i tilskuddet. Dette skridt er afgørende for at sikre en gennemsigtig og retfærdig behandling af alle parter involveret i denne sag.