Fejlslagen integration i Dragør koster dyrt

Integrationen i Dragør halter efter – i stor stil endda. Helt nye tal fra Danmarks Videnscenter for Integration viser, at alt for mange indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere står uden for beskæftigelse.

Faktisk viser tallene, at kun 57% af de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alderen 25–64 år er i beskæftigelse mod 81% af de etniske danskere. Det, synes jeg, er bekymrende læsning, især når vores virksomheder mangler arbejdskraft. Men det vidner om, at der er brug for en strammere retning, hvis vi skal lykkes med integrationen i Danmark og også helt lokalt i Dragør. Og det skal lykkes, for lige nu bruger Dragør Kommune alt for mange af de begrænsede midler på at forsørge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere deraf. Der bruges 11.821.403 kr. for at være helt præcis. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at de penge kunne være brugt meget bedre.

Vi synes, at når man som udlænding kommer til Danmark – uagtet af, hvor man kommer fra, så skal man ikke vænne sig til et liv som klient i det offentlige system. Man skal blive mødt med en helt klar forventning om, at man skal lære det danske sprog, have et arbejde og forsørge sig selv. Der må stilles modkrav for at få offentlige ydelser, hvis man er arbejdsdygtig.

Vi foreslår derfor, at ydelserne skal være så lave, at det er attraktivt at tjene sine egne penge, i modsætning til regeringens støttepartier, som vil øge kontanthjælpen. Konservative har foreslået at hæve beskæftigelsesfradraget for alle i arbejde, så man kan beholde mere til sig selv og sine nærmeste og trække cirka 100.000 danskere ud af topskatten.

Regeringen har fremsagt, at der skal stilles krav på 37 timers beskæftigelse for arbejdsløse indvandrere. Det venter vi stadig på, men vi kan ikke vente længere i Dragør, fordi regningen vokser. Der skal derfor sættes skub i beskæftigelsen og sættes en bremse for udbetalinger til de ikke-vestlige borgere, som er i stand til at finde et arbejde. Det kan være svært at tale om, men vi bliver nødt til det. For Dragør Kommunes og for skatteyderne i Dragørs skyld.

Årtiers fejlslagen integration skal stoppe nu.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll, MF, og Kenneth Gøtterup, medlem af Dragør Kommunalbestyrelse,

Konservative Folkeparti

Se tallene for integration på: videnscenterforintegration.dk