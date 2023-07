Fem mænd tiltalt i drabssag

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod to 29-årige mænd for at have dræbt en 54-årig mand ved Dragør Fort. Yderligere tre mænd er tiltalt for at have bestilt eller planlagt overfaldet

Søndag den 22. januar i år omkring kl. 18.30 ankom det 54-årige drabsoffer til parkeringspladsen foran Dragør Fort. Her blev han ifølge anklageskriftet mødt af de to 29-årige (A og B), som stak ham adskillige gange med en kniv, tildelte ham en mængde slag med en hammer og dertil slog og sparkede ham talrige gange.

Den 54-årige døde af sine skader på stedet, hvorfra de to gerningsmænd efterfølgende flygtede.

På baggrund af efterforskningen er det politiets og anklagemyndighedens vurdering, at en 56-årig mand (C) havde en strid med den 54-årige og derfor havde bestilt en fysisk afstraffelse af ham. Det havde han gjort ved at tage kontakt til (D og E) – to mænd på 50 år. Disse tog derefter kontakt til A og B for at få dem til at udføre afstraffelsen.

I henhold til denne vurdering er C, D og E udelukkende tiltalt for medvirken til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder – alternativt for medvirken til uagtsomt manddrab.

»Tiltalen mod de fem mænd er resultatet af en grundig og målrettet efterforskning, hvor Københavns Politi har afdækket forløbet i detaljer. Nu afventer vi, at sagen bliver berammet i retten,« oplyser anklager Alexander Scheel.

Striden mellem den formodede bagmand C og det 54-årige drabsoffer blev ifølge anklageskriftet tydelig i Drag-ør i november måned sidste år – to måneder før drabet. I den forbindelse er C og D tiltalt for at have trykt mere end 70 plakater med ærekrænkende og usandt indhold om den 54-årige. De pågældende plakater sås i en periode hænge rundt omkring i Dragør.

Tiltalte A og B blev anholdt i dagene efter drabet, mens C, D, og E blev anholdt i marts og april i takt med, at Københavns Politi fik afdækket forløbets detaljer.