Vi har modtaget:

Fest for kommunen

Vi bor i et fantastisk lokalsamfund. Mange af os er tilflyttere, men der er også mange, der er født og opvokset i det, der i 1970 hed Store Magleby Kommune og Dragør Kommune.

Meget overskudsagtigt har kommunalbestyrelsen valgt, at vi skal fejre forvaltningen og sammenlægningen af Store Magleby og Dragør Kommuner, der officielt fandt sted den 1. april 1974, med et brag af en heldagsfest 22. juni.

Jeg kender ikke til andre kommuner, der på den måde har valgt at afsætte en større beløb til, at vi som borgere kan fejre det kommunale fællesskab. Jeg går aldrig af vejen for en god fest. Men jeg kan dog i dette tilfælde godt undre mig over anledningen.

Da jeg flyttede til kommunen i 1994 – havde røgen endnu ikke lagt sig fra de kampe, der var i forbindelse med, at bønderne i Store Magleby fik samme rådhus som dem, der boede i Dragør. Og med få undtagelser kæmper lokalpolitikerne i byrådet – som gale for at forhindre en sammenlægning til en større, mere økonomisk forsvarlig og driftssikker Sydamager Kommune.

Valgkampen til kommunalvalget i 2025 skydes i gang om et års tid. Jeg vil håbe, at et hovedtema bliver en sammenlægning af Tårnby og Dragør Kommuner til en Sydamager Kommune. Det vil jeg gerne holde en fest for, hvis borger-ne vil. Det vil i min optik betyde en mere saglig og rettidig forvaltning. Mindre administration og en stærkere økonomi. Plads til styrket faglighed og service til os som borgere og vores virksomheder.

I dag er vi en af landets mindste kommuner. Det er en kæmpe ulempe for os, der bor her og har brug for en stærk kommune, der kan imødegå alle de udfordringer, som alle kommuner også står over for.

Det eneste argument, jeg har hørt for at bestå som »selvstændig« kommune, har været nærhedsprincippet. Problemet er bare, at det ofte er sådan, at når vi har brug for forvaltning, er der ofte lukket, eller der er lang ventetid. Og er du ledig, syg eller skal til genoptræning, sker det i alligevel som en del af det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune.

Hvordan skolerne, institutionerne og hjemmeplejen drives, ved jeg ikke. Jeg er dog af den faste overbevisning, at ved en sammenlægning til Sydamager Kommune vil det være de samme gode medarbejdere, der møder os som i dag.

Jeg ser frem til en fællesskabsfest for alle borgere i Tårnby og Dragør ved sammenlægningen til Sydamager Kommune.

Jeg håber, at der endelig er et flertal af vælgere til kommunalvalget i november 2025, der har det ligesom jeg. Det kan kun gå for hurtigt.

Med venlig hilsen – og god sommer

Anne Grønlund