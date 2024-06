Fest fra morgen til aften

Store Magleby og Dragørs bryllup

Mel: She’ll be coming round the mountain.

Tekst: Finalfred 2024.

Store Magleby og Dragør vi blev gift

Det har vist sig at det var en stor bedrift.

To kommuner blev et stykke,

det blev til den store lykke

Det har vist sig, at det var en stor bedrift.

Det er Dragør og Stor Magleby

Det er Dragør og Stor Magleby

to kommuner blev et stykke

det blev til den store lykke

Det har vist sig at det var en stor bedrift.

Før var Magleby jo os fra Holland a’

mange slægter kan vi følge langt tilbage.

Men med tiden blev vi blandet,

der kom folk fra hele landet.

Det har vist sig, at det var en stor bedrift.

Det er Dragør og Stor Magleby ...

Store Magleby var blomster, løg og kål,

Dragør det var gæs og torsk og sild og ål.

Men det blev jo fryd og gammen,

da vi fik det blandet sammen.

Det har vist sig, at det var en stor bedrift.

Det er Dragør og Stor Magleby ...

Og mens manden styrer på det store hav

styrer konen alle hjemmets mange krav.

Der blev bleget stof på engen,

der lå gåseæg i sengen.

Det har vist sig, at det var en stor bedrift

Det er Dragør og Stor Magleby ...

Vi kan bade i det friske Øresund.

Holde bryllup i den skønne kongelund.

Vi har gåsen vi har svanen

men vi mangler Metrobanen.

Får vi den engang, er det en stor bedrift.