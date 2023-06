Festdag på fortet

Mandag den 5. juni, grundlovsdag, afholder Lions Dragør og Dragør Fort et stort arrangement på fortet fra kl. 11–16.

Tidligere har der igennem mange år været afholdt Navy Day på grundlovsdag, men efter at Marinehjemmeværnet har trukket sig fra arrangementet, hedder det nu »Festdag på Fortet«.

Museumsbådene Elisabeth og Xpilot vil være at finde ved kajen, og Danmarks Lodsmuseum vil vise tovværksarbejder. Hovedstadens Beredskab kommer med redningskøretøjer, mens Politiet vil være der med politibil og motorcykel.Og igen i år vil Vallensbæk Modelklub stille op med deres flotte modelbåde, hvoraf nogle også vil komme på vandet.

For børnene vil der være »Skattejagt« og flødebollemaskine.

Som noget nyt har Lions et lykkehjul med præmier. Her vil man kunne vinde vine, kikkerter, chokolader, legetøj og meget andet godt.

Der vil desuden også være rigelige muligheder for både at få noget at spise og drikke samt lidt at røre sig til. Lions og fortet vil nemlig dagen igennem sørge for salg af grillpølser, øl, vin, sodavand, kaffe og is m.m., og i teltet vil Camilla Bødtker og hendes band stå for musikalsk underholdning.

Se også annoncen på side 2 samt dragoer.lions.dk