Festdag på musikskolen

Onsdag den 27. maj blev den længe ventede festdag på Dragør Musik- og Kulturskole. Her fik skolen nemlig lov til at genåbne.

Corona-tiden har været hård for alle – ikke mindst for de mange musikskoleelever, som har savnet deres musikundervisning. I Dragør har alle lærere siden den 12. marts tilbudt soloundervisning til deres elever.

Opfindsomheden for dette har været stor, og der er blevet tilbudt mange forskellige former for fjernundervisning. Der er blandt andet blevet produceret øvevideoer til elever, som ikke har et trommesæt hjemme, musikskolens violinlærer har undervist via Skype fra Sverige, og videoklip med elevernes musiklektier er blevet sendt frem og tilbage imellem lærere og elever.

Med genåbningen af musik- og kulturskolen kan elever og lærere nu mødes fysisk og spille musik sammen igen. I første omgang er det dog kun soloundervisningen, som kan genåbne, da der er visse restriktioner på holdundervisning, som man på skolen endnu ikke helt kan overholde.

»Vi håber dog, at komme helt i gang igen også med holdundervisningen inden sæsonen slutter,« fortæller Jacob Honoré, der er leder af Dragør Musik- og Kulturskole.

Sidste år drog musikskolen på en mini-turné rundt til Dragørs skoler.

Sæsonafslutning

Der er kun få uger tilbage af indeværende sæson på musikskolen, og normalt bruger man tiden i de sidste uger af undervisningen på en mini-turné, hvor der, for at vise hvad man har lært, spilles koncerter på alle tre folkeskoler i Dragør.

Sidste år foregik koncerterne på ladet af en stor lastbil, som let kunne fragte musikskole og elever rundt til de tre skoler. Men på grund af corona-nedlukningen vil dette i år ikke være muligt.

Slankning af skolen

Dragør Musik- og Kulturskole består af tre skoler. En musikskole samt en billed- og en dramaskole, som gjorde skolen til en kulturskole. Som en del af Dragør Kommunes spareplan valgte kommunalbestyrelsen den 30. april at lukke billed- og dramaskolen. Kun musikskolen får lov til at bestå, og der vil således ikke længere i kommunalregi være tilbud om billedkunst- og dramaundervisning til aldersgruppen.

»Det er en udvikling, som går mod tendensen i resten af landet, hvor flere og flere musikskoler bliver til kulturskoler,« siger Jacob Honoré, der udtrykker håb om, at skolen på sigt igen kan blive en kulturskole og et kulturelt kraftcenter for kommunen. »Der er også brug for en stærk, lokal kultur i Dragør Kommune,« slutter Jacob Honoré.