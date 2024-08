Vi har modtaget:

Fik centerlederen mundkurv på?

Er centerleder på Psykiatrisk Center Amager sat under administration

Den socialdemokratiske regionsformand Lars Gaardhøj har ved flere lejligheder understreget, at det er vigtigt med langt mere åbenhed.

Men, det er faktisk svært, at få øje på det. Senest har en centerleder ved Psykiatrisk Center Amager nægtet at kommentere den tragiske sag, hvor en 29-årig læge blev overfaldet af en psykiatrisk patient og fik tre knivstik i halsen.

Heldigvis overlevede lægen, men diskussionen om medarbejdernes sikkerhed fortsætter. Og heldigvis for det.

Men det er ikke Region Hovedstaden, men derimod dagbladet B.T., som sørger for den nødvendige åbenhed. De har påvist, at Arbejdstilsynet har givet Psykiatrisk Center Amager hele ni påbud, som alle relaterer sig til vold mod ansatte.

Cheflægen på centret udtaler til B.T., at personalet er tilfreds med sikkerhedsforholdene.

Men det står i skærende kontrast til mine informationer gennem de seneste år fra samtaler med medarbejdere.

Det er således påstand mod påstand.

Derfor rakte B.T. ud til centerlederen på Amager Psykiatri for en kommentar på kritikken. Centerlederen sagde nej tak til at udtale sig. Den manglende lyst til åbenhed blev meddelt af en kommunikationskonsulent fra Region Hovedstaden på e-mail: »Region Hovedstadens Psykiatri har ingen kommentarer til artiklen.«

Noget kunne tyde på, at centerlederen har fået mundkurv på. Noget tyder ligeledes på, at det er flop og øregas, når regionsformanden siger, at man vil have mere åbenhed. Som jeg og andre oplever det, så er det modsatte tilfældet.

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky (DF)

Medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden