Film i Dragør Bio

Nightmare Alley

Den karismatiske, men uheldige bonderøv Stanton Carlisle får arbejde i et omrejsende cirkus, hvor han møder clairvoyant-parret Zeena og Pete. De lærer ham opskriften på succes – at lokke penge ud af folk ved at agere synsk.

Stanton har dog ikke nok i småpengene blandt fattige cirkusgængere og vælger derfor at rejse til storbyen at bruge sin nye viden til at svindle og bondefange den rige elite i 1940’ernes New York. Med virtuosen – en sød ung pige ved navn Molly – ved sin side planlægger Stanton at snyde en farlig forretningsmand. Til formålet får de hjælp fra en mystiske psykiater, der siden viser sig at blive Stantons nok største modstander til dato.

»Nightmare Alley« er instrueret af Guillermo del Toro, der har valgt at fortsætte sit samarbejde med den danske, prisvindende filmfotograf Dan Laustsen, der sågar også har oplevet at blive nomineret til en Oscar for sit arbejde med Toros forrige film, »The Shape of Water«.