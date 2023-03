Film i Dragør Bio

Kysset

Danmark, 1913. Rygterne om en snarlig verdenskrig høres som et ekko op gennem Europa.

Anton Abildgaard er en nobel og pligtopfyldende ung mand, hvis højeste prioritet er at afslutte sin officersuddannelse i kavaleriet med ære.

Det bliver en skæbnesvanger aften, da Anton Abildgaard bliver inviteret til bal hos den lokale Baron Løvenskjold. Han byder intetanende husets smukke datter Edith op til dans, men da det viser sig at hun er lam efter en tragisk rideulykke, rammes den unge løjtnant af skyldfølelse over at have sat pigen i forlegenhed.

Anton Abildgaard får stor medlidenhed med hende, mens hun forelsker sig brændende i ham. Medynk og stolthed gør dog, at Anton ikke kan være ærlig overfor hende, og i sine forsøg på at gøre det rigtige, graver han sig dybere ned i et uoverskueligt net af løfter og løgne.