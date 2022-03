Film i Dragør Bio

Parallelle Mødre

Janis og Ana har to ting til fælles: de er singler og er blevet gravide uden at planlægge det. De kender ikke hinanden og havner på samme stue på fødegangen. Janis er midt i livet og ser frem til at blive mor. Teenageren Ana er derimod skræmt og usikker, men ønsker alligevel ikke hjælp fra sine travle og velhavende forældre. De to nye mødre knytter et tæt bånd, som kommer til at forandre deres liv for altid.

Filmen er nominert til en Oscar for Bedste kvindelige hovedrolle samt Bedste filmmusik.