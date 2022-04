Film i Dragør Bio

De forbandede år 2

Familien Skov er splittet. Aksel, der tilsluttede sig modstandsbevægelsen, er gået under jorden, og fra at være en idealistisk amatør udvikler han sig til at blive en hårdkogt partisan.

Karl kæmper for sit livsværk på sværere og sværere betingelser, og da samlingsregeringen kollapser, er han pludselig uden politisk opbakning og må tage alle forbehold for at sikre en fremtid for familien – også på den anden side af krigen. Også hans forhold til konen, Eva, der har det svært med sin mands samarbejde med besættelsesmagten, kommer under yderligere pres.

Den stigende modstand mod besættelsen og tyskernes øgede brutalitet får fatale følger for familien ...