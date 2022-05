Film i Dragør Bio

CODA

Som CODA (Child of Deaf Adults) er Ruby Rossi den eneste person i hendes døve familie, der kan høre. Hendes dag starter tidlig morgen, hvor hun vågner for at tage ud og hjælpe familien med dagens fangst. Der foregår blandt andre sammen med hendes ældre bror, Leo, der, lige som begge Rubys forældre, er døv.

Ekstremt hengiven til hendes tætstrikkede, blåkravede familieklan har Ruby brugt størstedelen af sit liv på at oversætte for sin familie. Her har hun især et meget stærkt behov for at beskytte og tage sig af hendes far (Frank) og mor (Jackie).

På samme tid, med at Ruby bærer denne enorme byrde som tolk og samtidigt skal lære at navigere i udfordringerne ved at blive voksen, er der én ting, der giver hende ro – hun elsker at synge.

Ved årets Oscar-uddeling vandt CODA prisen som bedste film, mens Troy Kotsur vandt for Bedste mandlige birolle, og Siân Heder vandt i kategorien Bedste adapterede manuskript.