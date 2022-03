Film i Dragør Bio

Mens Buster bakser med at få et manuskript på plads og overhovedet at finde en adresse på Calloway, kæmper hver og en på holdet med deres egne udfordringer; generthed, højdeskræk og manglende dansetræning. Nåh ja, og så synes Jimmy Crystal i øvrigt, at det er en helt fin idé, at hans datter skal overtage hovedrollen fra Busters stjerne, Rosita.

»Syng 2« tager de vidunderlige figurer fra første film og stiller dem over for endnu større udfordringer i et nyt eventyr, der bevæger sig bag kulissen i musicalens verden.

Filmen indeholder over 40 kendte hits af blandt andre Billie Eilish, Drake, Prince, Taylor Swift og Cardi B., foruden tre klassiske U2-sange og en helt ny sang skrevet til filmen – den første fra U2 siden 2019. Og så er det jo blot op til holdet at overtale Clay Calloway om, at han endnu ikke har fundet det, han ledte efter ...