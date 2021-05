Film i Dragør Bio

»The High Note« vises onsdag den 19. maj kl. 20, torsdag den 20. maj kl. 11 (BabyBio) og igen senere samme dag kl. 20 samt fredag den 21. og lørdag den 22. maj kl. 20.

Tegnefilmen »Knudsen & Ludvigsen – og det store dyr« vises søndag den 23. maj kl. 14.

»Retfærdighedens ryttere« vender tilbage i Dragør Bio. Filmen vises søndag den 23. maj kl. 18.30 og mandag den 24. maj kl. 20.

Musik-dramaet »Sound of Metal« vises tirsdag den 25. og onsdag den 24. maj kl. 20.

Carl Mørck er tilbage i »Marco Effekten«, som vises torsdag den 27. maj kl. 20.

The High Note

Maggie har ventet på sin chance i tre år, alt imens hun har passet kalender, hentet tøj fra rensning og fyldt benzin på bilen for superstjernen Grace Davis og i sin (sparsomme) fritid har siddet og remixet gamle numre og øvet sig i at producere.

Nu skal Grace Davis have udgivet endnu et greatest hits-album, og Maggie ser en chance for at puste til hendes ambitioner om at lave et nyt album. Samtidig har hun indledt et professionelt og romantisk parløb med den talentfulde David og producerer også for ham i sin fritid.

Men hvor langt strækker en kvindes ambitioner sig i en branche, hvor pengene taler? Og hvor mændene taler om pengene?

»The High Note« er et kig ind bag kulissen i en musikbranche, hvor få lever superstjernernes megalomane liv, og hvor mange lever af profitten fra deres kunst. Branchen er svær at begå sig i som kvinde – og endnu sværere, når alderen har passeret de 40 år.