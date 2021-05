Film i Dragør Bio

»Sound of Metal« vises i dag – onsdag den 26. maj – kl. 20.

Den danske thriller »Marco Effekten« vises torsdag den 27. til lørdag den 29. maj kl. 20, søndag den 30. maj kl. 18.30, mandag den 31. maj kl. 20, tirsdag den 1. juni kl. 14 (SeniorBio), igen senere samme dag kl. 20, samt onsdag den 2. og torsdag den 3. juni kl. 20.

Tegnefilmen »Knudsen & Ludvigsen – og det store dyr« vises søndag den 30. maj kl. 14.

Sound of Metal

Filmen handler om trommeslageren Ruben, der i bogstaveligste forstand er på stikkerne.

Ruben kæmper med at lægge et misbrug bag sig og bryde igennem med musikken, men så sker det værst tænkelige – pludselig begynder han at miste hørelsen. Det går hurtigt den gale vej, og gode råd er dyre. Først forsøger Ruben at fortsætte, som om intet var sket, men da det ikke fungerer, må han starte en erkendelsesrejse ind i en fremmed verden uden lyd.

»Sound of Metal« er en dramatisk film om kærlighed til musikken, men først og fremmest om en indre rejse hos en ung mand, der taber sin identitet, da hørelsen forsvinder.

Mikkel E. G. Nielsen blev som den første dansker hædret med prisen for »Bedste klipning« ved Oscar-uddelingen i 2021. Derudover fik filmen en pris for sin innovative brug af lyd.