Film i Dragør Bio

The Father

Anthony er en kultiveret mand. Han lytter til opera, spiller klassisk musik og læser stor litteratur.

Men Anthony lider af Alzheimers sygdom, og det skaber store udfordringer for hans omsorgsfulde datter, Anne, som forsøger at gøre tilværelsen så god som mulig for sin far ved at lade ham blive i sine vante omgivelser.

Anthony skræmmer imidlertid alle sine hjemmeplejere væk, og efterhånden som hans greb om virkeligheden smuldrer, bliver Anne nødt til at træffe et svært valg – for sig selv og for sin far.

»The Father« er baseret på det prisvindende teaterstykke af Florian Zeller, som også har instrueret filmen. Manuskriptet er skrevet manuskriptforfatter Christopher Hampton.

Filmen vandt to Oscars for »Bedste mandlige hovedrolle« og »Bedste adapterede manuskript«.