Film i Dragør Bio

Bad guys – de er super barske

En gang tyv altid tyv, siger man. Og alligevel – muligvis ... et sted inderst inde er der måske noget godt i alle, hvis de bare får lov.

Men hvem vil stole på den store, stygge ulv, hr. Ulv? Og hvem vil have den tvetungede slange inden for sine døre, svømme med en haj eller hoppe i floden med piranhaer – for slet ikke at tale om at blive venner med en stor behåret edderkop?

Egentlig er der ikke noget at sige til, at disse »Bad Guys« rotter sig sammen og ender med at leve op til fordommene som verdens mest succesfulde forbrydere, for hvem ingen bank eller pengeskab er sikre.