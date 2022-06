Film i Dragør Bio

Verdens værste menneske

Julie er tæt på de 30 år, og hendes liv er mildest talt et miserabelt rod. Flere af hendes talenter er gået til spilde, og hendes ældre kæreste, Aksel, der er en succesfuld tegneserieforfatter, presser på, for at de skal stifte familie.

En aften dumper hun ned i en fest og møder den unge og charmerende Eivind. Inden hun får set sig om, har hun slået op med Aksel og kastet sig ud i et nyt forhold i håb om at få et nyt perspektiv på sit liv.

Julie kommer til at indse, at de vigtigste livsvalg måske allerede ligger bag hende.

Filmen modtog to Oscar-nomineringer og var – uden at vinde – med i dysten om Den Gyldne Palme på filmfestivalen i Cannes, hvor hovedrolleindehaver Renate Reinsve modtog hovedprisen som bedste kvindelige skuespiller.