Film i Dragør Bio

Lone Scherfigs drama »The Kindness of Strangers« vises onsdag den 15. til fredag den 17. juli kl. 20.00. Animationsfilmen »Kaptajn Sabeltand og den magiske diamant« vises søndag den 19. juli kl. 14.00. Den britiske film »Emma« vises søndag den 19. juli kl. 18.30 samt mandag den 20. til onsdag den 22. juli kl. 20.00. »Wild Rose« vises fra torsdag den 23. juli kl. 20.00.

I hjertet af New York ligger en russisk restaurant, som danner rammen om den kritikerroste og prisvindende manuskriptforfatter og instruktør Lone Scherfigs moderne eventyr.

Restauranten er et sted fyldt med romantik, mystik og humor – en korsvej for flere af karaktererne, der bevæger sig igennem hinandens liv for pludselig at opdage, at de hver især holder nøglen til hinandens frihed og håb. I en tid, hvor voksende usikkerhed og livets barske realiteter sætter sit præg, kan selv den mindste tilfældighed og bare en lille smule venlighed få den mest overraskende effekt.

Den unge mor Clara flygter sammen med sine to sønner til New York for at slippe væk fra sin voldelige politiægtemand. Da hendes bil bliver beslaglagt, går livet på gaden for alvor op for Clara og hendes familie.

Et andet sted i byen befinder den ensomme og nyligt løsladte Marc sig. Her forsøger han at få styr på sit liv som bestyrer af den russiske restaurant for den excentriske ejer, Timofey.

Mens livet ser sortest ud, opdager Clara gennem tilfældige møder med andre, at hun ikke er alene. Alice – en genert sygeplejerske og amatørterapeut – og Jeff – en ung mand, der desperat kæmper for at finde et sted at høre til, kommer hende til undsætning og tilbyder hende og hendes børn et tilflugtssted på Timofeys restaurant.

Tilfældige sammentræf og øjeblikke af næstekærlighed kan få de mest overraskende ting til at ske.

Mens karaktererne flettes ind og ud af hinandens liv, og Clara og Marc begynder at falde for hinanden, opdager de alle, lidt efter lidt, at deres håb og redning måske ligger i hinandens hænder.

Drengen Pinky og hans bedste veninde, Veronica, tager på et fantastisk eventyr sammen med piraten Kaptajn Sabeltand. De skal finde en sagnomspundet magisk diamant, der kan opfylde ønsker. Men den onde troldmand Maga Khan, en vampyr med kraftige solskoldninger, en formskiftende dronning og en rasende abehær er også på jagt efter diamanten, så det bliver ikke en let mission.

Der er sørøvere, sjov og magi for hele familien ...

Det behagelige liv blandt velhavende landadel i Highbury byder ikke på de store udfordringer eller ophidsende begivenheder. Så en ung dame må finde på sine egne fornøjelser.

Da Emma Woodhouse, som ellers bruger al sin tid på at passe sin temmelig hypokondriske far, har haft succes med at få sin elskede guvernante gift med en rig gentleman, får hun blod på tanden som matchmaker. Hun kaster nu sin kærlighed over den yngre Harriet, som egentlig nærer varme følelser for landmanden Mr. Martin, men som af Emma frarådes en sådan forbindelse »under hendes stand«.

I sin optagethed af først at få Harriet afsat til den lokale præst, Mr. Elton, siden til den elegante Frank Churchill, der står til at arve sin tante, er Emma ganske blind for, hvad andre føler. Ja, også for, at hendes hårdeste kritiker, Mr. Knightley, egentlig nærer varme følelser for hende.

Wild Rose

Rose-Lynn har en blakket fortid og en fabelagtig stemme. Selvom hun er født og opvokset i Glasgow, brænder hun for den upolerede countrymusik fra USA, der består af tre akkorder og sandheden om livet.

Hendes store drøm er at flytte til Nashville og slå igennem som sanger, men drømmen om at stå på The Grand Ole Opry med skinnende cowboystøvler og eget band synes meget lang væk, når man bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som rengøringskone.

Med hjælp fra sin chef, som skaffer Rose et møde med en legendarisk radiovært ved BBC og et par hårde verbale sandheder fra sin mor, Marion, er Roses vej til lykken måske kortere, end hun tror.

Rose spilles af stortalentet Jessie Buckley, der har begejstret publikum og anmeldere verden over med sin autenticitet og fremragende sangstemme.

»Wild Rose« er en original og opløftende film om familie, livsdrømme og musik, der kommer direkte fra hjertet.