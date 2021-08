Film i Dragør Bio

Flummerne

Flummerne er et nuttet og pelset donut-formet dyr.

I filmen tager man med de to flummer Op og Ed på en eventyrlig tidsrejse.

Ved et uheld med en magisk blomst rejser makkerparret fra år 1835 og frem til nutidens Shanghai. Her oplever de for første gang trafik, de smager fastfood, og det værste af det hele er, at de opdager, at flummere er en uddød dyreart!

Nu er det op til det gakkede par at redde sig selv – og måske kan de endda ændre på historiens gang og redde deres arts overlevelse.