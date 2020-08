Film i Dragør Bio

Filmen »Sangklubben« vises onsdag den 12. august kl. 20. Animationsfilmen »Trolls på verdensturné« vises søndag den 16. august kl. 14. Den danske film »Vores mand i Amerika« vises torsdag den 13. og fredag den 14. august kl. 20, søndag den 16. august kl. 18.30 samt i perioden mandag den 17. til torsdag den 20. august kl. 20.

Sangklubben

For kvinderne på en militærbase i England føles tiden lang og bekymringerne store, når mændene er udstationerede. Blandt dem er den afmålte Kate og den sprudlende Lisa, som sammen tager initiativ til at lave fællesaktiviteter. Idéer om broderi og bogklub skydes hurtigt ned, men idéen om et sangkor vækker begejstring.

Kate elsker flerstemmig sang i et klassisk repertoire, men Lisa vil hellere have fuldt skrald på popnumre, som alle kan synge med på. Så da der pludselig fra London kommer bud efter koret med tilbud om at synge i Royal Albert Hall, gælder det om at lægge uenighederne bag sig og finde en fælles melodi.

Sangklubben er en opløftende og rørende film baseret på en sand historie. Robbie Williams har skrevet musik til filmen.

Trolls på verdensturné

Nu er Trolls tilbage – og denne gang skal de på deres første verdensturné. Det bliver et eventyr, som fører til, at de opdager, at der er mere end en slags Trolls: Der er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt ud over kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde og sammen glæde sig over musikken, trods det at de spiller hver deres genre?

Kan Techno-Trolls enes med Rock-Trolls, synes Klassisk-Trolls, at det er værd at lytte til Pop-Trolls. Og hvad med Country-Trolls og Funk-Trolls – kan de mødes og enes på kryds og tværs?

I hvert fald er verdenen ved at blive meget større og en hel del højere.

Vores mand i Amerika

9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med krav om øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation.

Regeringen overgiver sig efter få timer og indleder herefter samarbejde med nazisterne. Men på den anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter i stedet for en rebelsk plan for at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage.