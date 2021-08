Film i Dragør Bio

Respect

»Respect« handler om soul-legenden og borgerrettighedsforkæmperen Aretha Franklin.

Filmen følger Franklin fra hun som ung pige gjorde indtryk med sin store gospel-stemme i hendes fars kirke og helt frem til gennembruddet som international superstjerne.

Det var ikke altid nemt – hverken for den unge eller voksne Aretha Franklin, som måtte finde sin egen plads mellem den dominerende far, sine to ægtemænd og kampen for borgerrettighederne.

»Respect« er den bemærkelsesværdige sande historie om musikikonets rejse for at finde sin stemme.