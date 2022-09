Film i Dragør Bio

Lille Allan – Den menneskelige antenne

Da Lille Allans forældre bliver skilt, er han tvunget til at flytte til en helt ny by med sin far.

Hans desperate jagt på nye venner fører til, at han pludselig agerer menneskelig antenne for sin ældre, UFO-besatte underbo, Helge. Da det tankelæsende rumvæsen, Maiken, nødlander hos dem, opstår et unikt venskab, som Allan ikke vil undvære.

Men Lille Allan må hjælpe hende hjem, for han er ikke den eneste, der er interesseret i Maiken. En gal samler er også på sporet og vil have svar på det ældgamle spørgsmål: Er der liv i rummet – og kan det udstoppes?

Sammen med Helge må Lille Allan – og også Maiken selv – bruge alle kneb for, at Maiken ikke lander i samlerens hænder.