Film i Dragør Bio

Den danske film »Vores mand i Amerika« vises onsdag den 26. august kl. 20.

Det tyske drama »Sagen Collini« vises torsdag den 27. og fredag den 28. august kl. 20, søndag den 30. august kl. 18.30 samt i perioden mandag den 31. august til onsdag den 2. september kl. 20.

»Luna og den magiske krystal« vises søndag den 30. august kl. 14.

Det franske drama »La Belle Epoque« vises torsdag den 3. september kl. 20.

»Vores mand i Amerika«.

Vores mand i Amerika

9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med kravet om øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation.

Regeringen overgiver sig efter få timer og indleder herefter samarbejde med nazisterne. Men på den anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter i stedet for en rebelsk plan for at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage.

»Sagen Collini«.

Sagen Collini

I den tyske dramafilm Sagen Collini, der bygger på roman af Ferdinand von Schirach, testes, under instruktion af Marco Kreuzpaintner, grænserne mellem moral og retfærdighed.

I over 30 år har Fabrizio Collini arbejdet flittigt for en tysk bilproducent, før han dræbte en mand – tilsyneladende helt uden grund.

Sagen virker som et mareridt for den unge forsvarsadvokat Caspar Leinen. Han er personligt involveret, da offeret, den respekterede industrimand Jean-Baptiste Meyer, er bedstefar til hans gymnasiekæreste, Johanna. Hans mordanklagede klient vil ikke tale med ham, og han står over for en modstander, den legendariske anklager professor Richard Mattinger, der synes langt overlegen.

Da Caspar Leinen alligevel beslutter at føre sagen, begynder han at afdække en af de største juridiske skandaler i Tyskland nogensinde. Den viser sig at strække sig helt tilbage til 2. verdenskrig, men hvor meget er han villig til at ofre for at afsløre sandheden?

Luna og den magiske krystal

Luna er ikke noget helt almindelig lille pindsvin. Fuld af energi og med en meget levende fantasi elsker hun at fortælle eventyr til alle, og fællestegnet for fortællingerne er, at hun altid selv optræder som en frygtløse heltinde.

Da Bjørnekongen stjæler den magiske krystal, der sørger for vand til skoven og skovens dyr, får Luna endelig muligheden for at bevise sit store heltemod. Hun melder sig frivilligt til at skaffe krystallen tilbage, men de andre dyr griner hånligt af hende: Et pindsvin kan da ikke udføre så farlig en mission. Men Luna insisterer.

Med på den fantastiske og farefulde mission tager Luna sin bedste og eneste ven, egernet Tjum. Og de to usandsynlige helte kommer på deres livs eventyr.

»La Belle Epoque«.

La Belle Epoque

Den midaldrende, lidt livstrætte Victor får sit liv vendt på hovedet den dag, hvor Antoine, en succesrig iværksætter, tilbyder ham en unik form for underholdning. Antoines firma giver nemlig sine kunder mulighed for at dykke tilbage i en tidsperiode efter eget valg, og Victor beslutter at genoplive den mest mindeværdige uge i sit liv: 40 år tidligere, da han mødte sit livs kærlighed.

»La Belle Epoque« var gallafilm på årets Cannes Festival, hvor den begejstrede publikum.