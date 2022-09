Film i Dragør Bio

Ildsjæl

Siden hun var helt lille, har Georgia Nolan kun drømt om en ting: At være brandmand, ligesom sin far. Men i 1930’ernes New York var det ikke lovligt for kvinder at arbejde på brandstationerne.

Georgia Nolan bliver involveret i en mystisk sag, hvor Broadway-teatre brænder og brandmænd forsvinder.

Georgia forklæder sig som »Joe« for at blive medlem af korpset, der skal opklare sagen, men det bliver ikke nemt, for hendes egen far leder efterforskningen.

»Ildsjæl« er et hæsblæsende og rørende eventyr om aldrig at opgive sine drømme – selvom omverdenen fortæller en, at man ikke må være den, man er.