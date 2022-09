Film i Dragør Bio

Grandmother

Sam er en surmulende teenager, der pludselig bliver tvunget til at tage sig af sin gamle bedstemor, Ruth, som han aldrig før har mødt, men som nu troner på sit værelse og skal have hjælp til alt, fordi hun har brækket benet – også til at få fyldt sin kande med gin og vand. Og vé dem, der prøver at fortynde den.

Det bliver en kamp mellem viljer. Ruth har overlevet adskillige krige som krigsfotograf, slidt utallige elskere op og undskylder absolut ikke for noget som helst, mens Sam, der ruger over tabet af sin mor, som døde af kræft, t er ude af stand til at knytte sig til nogen.

Ruths appetit på livet (ud over gin) er dog med til at inspirere Sam – og mens de skændes og tirrer hinanden, lærer de hinanden at kende, og som tiden går, når de frem til en forståelse, som måske kan hele de dybe sår i familien.