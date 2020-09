Film i Dragør Bio

»Mysteriet om Henri Pick« vises onsdag den 16. til fredag den 18. september kl. 20. »Brandmand Sam – Klar til action!« vises søndag den 20. september kl. 14. Den amerikanske komedie »The Farewell« vises søndag den 20. september kl. 18.30 samt i perioden fra mandag den 21. til onsdag den 23. september kl. 20. Thomas Winterbergs film »Druk« vises torsdag den 24. september kl. 20.

Generalforsamling

Dragør Biografforening afholder generalforsamling onsdag den 23. september kl. 18.30 i Dragør Bio.

»Mysteriet om Henri Pick«.

Mysteriet om Henri Pick

På et specialbibliotek i Bretagne finder en ung redaktør et aldeles fremragende manuskript. Teksten er underskrevet af den afdøde lokale pizzabager, Henri Pick, der ifølge hans enke aldrig forfattede noget, som var mere sofistikeret end en indkøbsseddel.

Den anerkendte litteraturkritiker Jean-Michel Rouche aner, at noget ikke stemmer, og bestemmer sig for at undersøge sagen nærmere sammen med Henri Picks datter. For hvem var Henri Pick egentlig?

»Brandmand Sam – Klar til action!«.

Brandmand Sam – Klar til action!

Da en brændende olietankvogn kommer ud af kontrol og har retning mod Pontypandy, udfører Brandmand Sam en dristig redningsaktion.

Mandy og Sarah filmer indsatsen til deres hjemmeside, og klippet af Sams heltemod går viralt. Don Forhammer, en stor Hollywood-filmmogul, ser klippet og insisterer på at få Sam med i sin næste film. Uheldigvis for Sam ønsker hans medspiller, Hollywood-skuespilleren Flex Dexter, ikke at dele succesen med nogen og skyr ingen midler for at skubbe Brandmand Sam ud af billedet.

»The Farewell«.

The Farewell

»The Farewell« er en uimodståelig, charmerende film om at tage afsked med en man elsker og samtidig finde tilbage sine rødder.

Modvilligt forlader Billi New York og rejser hjem til familien i Changchun i Kina. Anledningen er, at bedstemor Nai Nai kun har få uger tilbage at leve i, og familien skal samles for at sige farvel til hende. Familien har imidlertid besluttet ikke at fortælle Nai Nai sandheden om hendes tilstand og bruger i stedet for et bryllup som påskud til at samles.

Mens Billi navigerer i dette minefelt af hvide løgne og familieforventninger, begynder hun samtidig at genopdage det land, hun forlod som barn. Ikke mindst genopdager hun sin store kærlighed til Nai Nai og de stærke bånd, de deler selv efter mange års adskillelse.

»The Farewell« er en både sjov og hjertegribende fortælling om familie på tværs af forskellige kulturer og var en af de mest populære film i 2019 blandt både publikum og kritikere.

Awkwafina vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle ved Golden Globes.

Druk

Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen – og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have konsekvenser.

»Druk« er et morsomt, rørende, livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol.