Film i Dragør Bio

Thomas Winterbergs film »Druk« vises fra torsdag den 24. til lørdag den 26. september kl. 20, søndag den 27. september kl. 18.30, mandag den 28. september kl. 20, tirsdag den 29. september kl. 14, som seniorbio, igen senere samme dag samt onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober kl. 20. »Lassie kommer hjem« vises søndag den 27. september kl. 14.

Druk

Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen – og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have konsekvenser.

»Druk« er et morsomt, rørende, livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol.

Lassie kommer hjem

Lassie, den mest berømte hund i filmhistorien, er tilbage i biografen. Den hjertevarme historie om det uadskillelige venskab mellem en dreng og hans hund er baseret på roman af Eric Knight.

Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige.

Da Frederiks far mister sit job, flytter familien til en mindre lejlighed, hvor det ikke er tilladt at have hund. Frederik er knust! De er nødt til at aflevere Lassie til Greve von Springer, som lover at passe godt på Lassie. Men en af grevens ansatte er ond imod Lassie, og hun flygter for at lede efter Frederik. Frederik kan heller ikke længere undvære Lassie, så da han hører, at Lassie er stukket af, sætter han sig for – sammen med grevens barnebarn, Pernille, at finde Lassie.

En eventyrlig rejse begynder for både Frederik og Lassie, der begge er på jagt efter deres bedste ven.