Film i Dragør Bio

Den danske familiefilm »Far til fire og Vikingerne« vises onsdag den 14. oktober kl. 16, torsdag den 15. oktober kl. 11, fredag den 16. oktober kl. 13 samt lørdag den 17. og søndag den 18. oktober kl. 14.

Den franske spionfilm »Officer og spion« vises onsdag den 14. og torsdag den 15. oktober kl. 20.

Thrilleren »Antebellum« vises fredag den 16. og lørdag den 17. oktober kl. 20.

Den danske film »Druk« vises søndag den 18. oktober kl. 16.30, mandag den 19. oktober kl. 20, tirsdag den 20. oktober kl. 14 (Senior Bio) og igen senere samme dag, kl. 20, samt onsdag den 21. oktober kl. 20.

Thrilleren »Den sorte jord« kan ses fra torsdag den 22. oktober kl. 20.

Far til fire og Vikingerne

I »Far til fire og Vikingerne« er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders’ særegne opførsel. Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele.

De mange udfordringer fra Onkel Anders til at melde hele familien på ophold på et familieterapisted, som tilbyder at løse familieproblemer ved at leve som vikinger i en uge.

I selskab med børnenes feriegæst, Olivia, tager familien af sted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig elefanten Bodil – hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikingeøvelser.

Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv, der er på spil!

»Officer og spion«.

Officer og spion

Den 5. januar 1895 i Frankrig degraderes den unge, lovende officer kaptajn Alfred Dreyfus for at have spioneret for Tyskland og dømmes til livsvarigt fængsel på Djævleøen.

Blandt vidnerne til Dreyfus’ ydmygelse er Georges Picquart, der bliver forfremmet til at drive den militære efterretningsenhed, der fældede Dreyfus. Men da Picquart opdager, at hemmeligheder stadig overleveres til tyskerne, drages han ind i en farlig labyrint af bedrag.

»Antebellum«.

Antebellum

Den succesfulde forfatter Veronica Henley fanges i en gruopvækkende virkelighed – og hun må afdække dette tankevridende mysterium, før det er for sent.

»Antebellum« er en frygtindgydende, ny thriller fra producerne bag de anmelderroste publikumssucceser Get Out og Us.

»Druk«.

Druk

Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogle – og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have konsekvenser.

»Druk« er et morsomt, røren-de, livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol.

»Den sorte jord«.

Den sorte jord

I 1933 er den unge, walisiske reporter, Gareth Jones, på alles læber, da han som en af de få får et interview med Adolf Hitler.

Til sin næste artikel ønsker han at drage til Sovjetunionen for at undersøge, hvordan kommuniststaten er i stand til at gennemføre en så hurtig modernisering af landet og ditto oprustning af hæren.

Målet er at lande et interview med Stalin, men rejsen bringer ham ulovligt til Ukraine, hvor han på mareridtsagtig vis får svaret på Sovjets fremgang. Som førstehåndsvidne oplever han, hvordan russiske soldater med vold lænser landet for dets værdier og efterlader sig millioner af sultende ukrainere.

Samtidig er russerne på sporet af den chokerede journalist, og de vil gøre alt, hvad der står i deres magt for, at den forfærdelige sandhed ikke bliver spredt ...