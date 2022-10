Film i Dragør Bio

Poter af stål

Hunden Hans drømmer om at blive en stor samurai, men det er tydeligt for enhver, der møder ham, at han er aldeles ukvalificeret. Dette faktum beslutter den udspekulerede skurk, Ika Chu, sig for at udnytte i sine egne planer om at ødelægge den lille landsby Kakamucho. Landsbyen har nemlig anmodet om en ny samurai til at beskytte byen – og Ika Chu kan ikke forestille sig et bedre valg, end en uduelig tæppetisser.

Før Hans ved af det, er han med titlen samurai indlogeret i den lille by. Her er det dog ikke kun Hans’ manglende evner, der udfordrer populariteten blandt byens indbyggere. De er nemlig alle sammen katte – og som alle ved, kan katte virkelig, virkelig ikke lide hunde.