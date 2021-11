Film i Dragør Bio

7-årige Tabitha er imidlertid vidunderligt opvakt og allerede indskrevet på eliteskolen Acorn Centeret. Nå ja, og så nærmest tilbeder hun sin succesrige onkel Ted.

Tim på sin side er bange for, at hun går glip af sin barndom. Netop da afslører lillesøster Tina, at hun har overtaget kontakten til Baby Corp, og hun indrullerer – med en babys overtrumfende jernvilje – både sin far og sin onkel Ted i en hemmelig mission for at afsløre den snedige plan, som Acorn Centers stifter, Dr. Armstrong, har lagt for at overtage verdensherredømmet. Til brødrenes store overraskelse inkluderer den hemmelig mission, at de skal gå i barndom igen. Bogstavelig talt.