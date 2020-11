Film i Dragør Bio

7 Years of Lukas Graham

Set udefra går det godt for Lukas Graham – rigtig godt. Hver gang bandets karismatiske frontfigur, Lukas Forch-hammer, sætter et nyt mål, opnår han det. Han bliver signet på et stort internationalt label, han arbejder med de største producere, og han bliver fløjet rundt i hele verden til de største scener for at spille sit verdenshit 7 Years.

Lukas begynder endda at stifte familie, men set indefra kan det være rigtig mange elementer at jonglere og få til at harmonere. Drømmene kan nemt blive til mareridt.

Gennem syv tumultariske år følger instruktør René Sascha Johannsen bandet i en hudløs og poetisk film om balancer. Fra Christianias gader til swimmingpools i Los Angeles, fra skrumlende kassevogne til privatfly i luksusklassen og fra hjerteblod til hitlister.

Det er en dybt personlig historie om en kunstnerisk arbejdssejr og et forsøg på at slå rødder, mens hele verden vil have mere.