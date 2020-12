Film i Dragør Bio

Julemandens Datter 2

Lucia bor i Grønland med sin far, Julemanden, og sin mor Claudia. Lucia er den første pige nogensinde på Den Internationale Julemandsskole.

Midt i de travle juleforberedelser bliver Kong Vinters magiske krystal, der giver kræfter til alle julemænd, stjålet – og derfor er selve julen i fare for alle verdens børn.

Lucias bedste ven, Oscar, kommer under mistanke for tyveriet, og Lucia, der er den eneste, der tror på hans uskyld, tilbyder at hjælpe ham ud af mistanken. Under jagten på den rigtige tyv kommer Lucia og Oscar på sporet af et hemmeligt broderskab, der ønsker at slukke julens hjerte for evigt.

Nu er det op til de to bedste venner at finde krystallen og sikre, at det alligevel bliver jul.