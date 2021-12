Film i Dragør Bio

Krummerne – det er svært at være 11 år

»Krummerne – det er svært at være 11 år« rammer ned i familien 2021.

Skærmen fylder meget i hverdagen hos familien Krumborg. Mor synes, familien skal komme hinanden mere ved, og med en lumsk bagtanke får det Krumme til at foreslå en skærmfri uge – for på den måde slipper han nem for at blive drillet med sin gamle skodmobil henne på skolen. Stine bliver rasende over forslaget, mens mor synes, det er fornuftigt. Far gør som mor siger, og Grunk har bare tænkt sig at snyde.

Men uden skærme hvad skal man så lave? Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt, og han bliver inspireret til at starte sit eget detektivbureau med sin ven, Tom.

Da forbryderne Tina og Jeff stjæler »Anastasia-diamanten« fra Nationalmuseet, ser Krumme sin chance – at fange forbryderne for at vinde Yrsas hjerte.

Men det går ikke så let som i Kim-bøgerne, for det er nemlig svært at være 11 år, især når man samtidig også vil vinde Yrsas kærlighed.