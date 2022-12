Film i Dragør Bio

Julemandens Datter 3 – Den magiske tidsmaskine

På Julemandsskolen har rektor indkaldt til møde.

Lucia, hendes forældre, Julius og Claudia, og alle de andre på skolen er spændte. Men spændingen afløses af et chok, da rektor aflyser julen. Han virker konfus, og det bliver hurtigt klart, at han er fanget i et juletraume fra hans unge dage som julemand.

Lucia sætter sig for at opklare, hvad der skete. Med hjælp fra den yngre elev, Elias, og en magisk tidsmaskine, rejser hun tilbage i tiden i håbet om at redde julen.

Hun lander i Viborg anno 1897, og i forsøget på at løse mysteriet havner hun i Ravnereden – et fristed og paradis for børn, der er trætte af deres forældre. Her regerer den sjove og rare Von Ravn, men måske er han ikke helt så rar, som han udgiver sig for at være.