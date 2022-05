Vi har modtaget:

Fjernvarme i Dragør

Det er blevet aktualiseret af regeringens udspil, hvor Dragørs 70% naturgasopvarmede boliger snarest skal have udskiftet deres gasbrændere, lang tid før de er udslidte.

Det skaber store omkostninger for os borgere, som løbende har fornyet vores gasanlæg efter stærke anbefalinger fra myndighederne.

Netop nu skal kommunen i gang med at se på mulighederne for alternativer til naturgassen.

Jeg vil her foreslå, at Dragør går i et tæt parløb med HOFOR.

De har stor erfaring med at producere fjernvarme, hvor de har ry for at gøre det på en sikker og økonomisk måde.

Placering

Ved alle nye projekter i Dragør er achilleshælen, hvor man kan placere nye projekter, hvad enten der tales om friskoler eller friplejehjem m.m.

Ved hvert projekt går det i stå på grund af byggegrunde. Da mulighederne er stærkt begrænsede.

Om kort tid vil Store Magleby Vandværk skulle nedlægges, når vandrørledningen mellem Hvidovre og Dragør tages i brug.

Her vil Dragør – i samarbejde med HOFOR – kunne anlægge et fjernvarmeanlæg.

Dragør Vandværk kunne måske placeringsmæssigt virke mere optimalt, men arealet er her måske lige lille nok.

Jeg vil opfordre Dragør Kommune til at tage kontakt til HOFOR om et samarbejde lige fra de første sonderinger om den kommende varmeplan.

Netop HOFOR har erfaringerne. De har den økonomiske pondus, og de udvider stadig deres portefølge.

Dragør vil på området med fjernvarme være en ren novice. Mange fejl vil kunne udgås, hvis der er et tæt samarbejde med professionelle kræfter.

Der er jo ingen grund til igen at skulle opfinde den dybe tallerken. Brug de professionelle, som Dragør i øvrigt i forvejen har et tæt og godt samarbejde med på vand- og kloakområdet.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Medlem af HOFORs bestyrelse