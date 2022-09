Fjernvarmen kan komme til Dragør

Dragør Kommune har fået oplyst, at det bliver muligt at udrulle fjernvarme til byområderne i Dragør Kommune – og det gælder også for Søvang.

Det er konklusionen af en undersøgelse udført i et tæt samarbejde med Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning, HOFOR og ikke mindst Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som står for det regionale net for fjernvarme. Undersøgelsen har haft til formål at afdække, hvordan opvarmning med naturgas kan erstattes og Drag-ørs muligheder for at overgå til fjernvarme.

Undersøgelsen er sat i værk som følge af den igangværende energikrise, hvor kommunerne blev pålagt at udarbejde en overordnet varmeplan inden årets udgang.

Varmeplanen for Drag-ør skal pege på, i hvilke dele af kommunen det samfundsmæssigt kan svare sig at udrulle fjernvarme, og i hvilke områder det bedre kan betale sig at opvarme bygningerne med andre varmekilder.

»Det er simpelthen alt for dyrt at varme vores boliger op med naturgas. Og vi er pålagt at undersøge mulighederne for, at borgerne i Dragør Kommune kan få fjernvarme,« siger Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Hun forklarer, at hun er glad for, at det viser sig, at det kan betale sig at få den mere energirigtige fjernvarme til kommunen.

»Jeg er særligt glad for, at det også gælder Søvang, som et mindre – men i Dragør-regi stort – boligkvarter med mange almindelige familier,« tilføjer Helle Barth.

Energikrise

Dragør Kommune er den kommune i landet, hvor andelen af boliger opvarmet med naturgas er størst. Cirka 70% af boligerne bruger gas som varmekilde.

»Borgerne i Dragør har egentlig været eksemplariske og gået fra opvarmning med oliefyr til gasfyr, som det helt frem til 2020 har været muligt at søge offentligt tilskud til,« siger borgmester Kenneth Gøtterup og nævner de voldsomme stigninger i prisen på energi og krav om nye tiltag, som har resulteret i den kommende varmeplan for Dragør.

»Forventningen er, at vi kan få fjernvarme til store dele af Dragør,« lyder konklusionen fra borgmesteren.

Besked til Dragørs borgere

Det er konsulentvirksomhederne Rambøll og EA Energianalyse, der har kortlagt, hvor det kan betale sig få en fællesløsning som fjernvarme, og hvor det kan være bedre med individuelle løsninger.

Det forventes fra forvaltningen, at de tætte byområder i fremtiden kan få fjernvarme, mens boliger i det åbne land, hvor der er langt mellem husene, vil skulle søge kommunen om tilladelse til at opsætte en individuel varmekilde.

I slutningen af december vil borgerne modtage et brev med besked om, hvorvidt de vil få tilbuddet om opkobling på et fremtidigt fjernevarmenet, eller om de fortsat skal have en individuel varmekilde i deres bolig. Alternativet til fjernvarme kan for eksempel være en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Brevet, som forvaltningen lover, at borgerne vil modtage inden jul, vil indeholde oplysninger om, hvad man som borger selv skal gøre, hvad tidsperspektivet er, og hvad det formodes at koste.

Proces og tidsplan

Der er nu tilrettelagt en intensiv beslutningsproces. Den indledes i Klima-, By- og Erhvervsudvalget onsdag den den 5. oktober og fortsættes i Økonomiudvalget torsdag den 13. oktober, inden den når frem til kommunalbestyrelsen torsdag den 27. oktober.

Politikerne tage stilling til en række punkter. Dels skal udkastet til varme-planen sendes i offentlig høring i begyndelsen af november, og derudover skal det besluttes, om fjernvarmetilslutningsmuligheden også skal omfatte Søvang, ligesom det skal afgøres, om man vil give det regionale net fra CTR opgaven med at levere fjernvarmen i stedet for en eventuel lokal forsyning.

Varmeplanen forventes på baggrund af høringen endelig besluttet i kommunalbestyrelsen torsdag den 15. december.