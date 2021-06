Flagmast på plads

Den store flagmast ved Drag-ør Bådelaug er blevet udskiftet. Den nye mast kom torsdag den 10. juni på plads.

Det er skibstømrer Klaus Bruun, der har udført det store arbejde med at gøre masten klar.

»Under arbejdet bemærkede jeg, at proportionerne ikke var rigtige,« fortæller Klaus Bruun til Dragør Nyt.

Den gamle standermast, der blev sat op i 1990, menes at være den mindste af to master på galeasen Anna Møller.

»Det er muligt, at den blev afskåret ved dækket, da den i sin tid blev fjernet fra skibet,« spekulerer Klaus Bruun.

Klaus Bruun havde mulighed for at forlænge den nye flagmast – der er skåret af en nyfældet douglasgran (læs historien om masten her, red.) – så den får de korrekte proportioner. Med en højde på 13,6 meter er den nye flagmast således 2,3 meter højere end den gamle.

Klaus Bruun har i alt brugt cirka 120 timer på arbejdet med den nye flagmast.

TM