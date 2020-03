Flere online-udlån

Bibliotekerne søsætter flere digitale tilbud

De lokale biblioteker er i forbindelse med forsøget på at dæmme op for spredningen af coronavirus lukket for fysisk besøg foreløbig frem til den 13. april.

Det er imidlertid fortsat muligt at benytte bibliotekerne digitalt. Og Dragør Bibliotekerne har besluttet at øge antallet af lån fra e-reolen og film fra filmstriben, så man ikke lige med det første rammer de maksimale lån. Det betyder, at man nu kan låne 10 bøger om måneden og seks film pr. lånerkort. En familie på fire har således adgang til 40 bøger og 24 film på en måned.

Dragør Bibliotekerne oplyser, at de løbende følger udviklingen og vil forøge mulighederne for lån, hvis der viser sig for at være et behov for det.

Opgaveskrivning

Mange gymnasieelever skal i denne tid skrive opgaver, og derfor har bibliotekerne i Dragør ændret på visningsmåden, når man søger i bibliotekets base. Ved en søgning vil man fremover først se resultater på e-bøger, da det i øjeblikket er umuligt at fremskaffe de fysiske bøger.

Bibliotekernes personalet sidder desuden klar på e-mail bibliotek@dragoer.dk på hverdage mellem kl. 9–15 og lørdage mellem kl. 9–12, hvis man har brug for hjælp til litteratursøgninger i forbindelse med opgaven – og andre spørgsmål.

Flere tips

På drabib.dk kan man oprette sig som låner – og hele tiden orientere sig om, hvordan den nuværende situation påvirker bibliotekernes drift – og på bibliotekernes Facebookside vil der komme tips til, hvordan man får det bedste ud af bibliotekerne i denne tid. Det kan f.eks. være til at undgår fake news om corona ved at bruge videnskab.dk eller det kan være tips om at oprette sig som låner eller forslag til oplevelser.