Flere parkeringspladser ved badehotellet

Af Jens Munch



Dragør Kommunes administration har undersøgt mulighederne for at udvide grusparkeringspladsen på Prins Knuds Dæmning ved Dragør Badehotel. Klima-, By- og Erhvervsudvalget har nu truffet en beslutning, der medfører i alt ti nye parkeringspladser.

Parkeringspladsen vil blive udvidet med seks pladser ved at reducere rabatarealet ud mod vejen.

Det blev også diskuteret, hvorvidt yderligere otte pladser kunne skabes ved at spærre den sydlige ende af mellem parkeringsrækkerne. Dette blev dog vurderet til at medføre dårligere trafikafvikling og øget vedligehold.

Udvalget besluttede derfor at spærre ét sted i den sydlige del, hvilket resulterer i fire nye pladser i stedet for otte. Den samlede udvidelse giver således ti nye parkeringspladser.

Administrationen forklarede, at en opdeling i sektioner ville skabe mere slid på belægningen og forårsage flere huller – især på grund af smalle sektioner, hvor bilister skal vende om, hvis de ikke finder en ledig plads. Løsningen tager således hensyn til både parkeringskomfort og vedligeholdelsesomkostninger.

Med denne beslutning finder et enigt udvalg, at man imødekommer behovet for flere parkeringspladser, samtidig med at man undgår problemer med trafikafviklingen og vedligeholdelsen på den eksisterende grusparkeringsplads.