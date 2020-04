Flexkørsel udvides

Arkivfoto: Thomas Mose.

Mandag den 30. marts tilpassede Movia midlertidigt antallet af afgange for busser og lokaltog til den aktuelle situation, hvor skoler og institutioner holdes lukkede, og hvor mange arbejder hjemmefra – og der tilmed kan komme flere sygemeldinger blandt personalet. Med reduceringen af afgangene mistede nogle af selskabets kunder deres tidligere morgenforbindelse. Derfor tilbyder Movia nu ekstraordinært kørsel med flex- og plustur fra kl. 4 om morgenen – altså to timer før normalt. Tiltaget skal især hjælpe med, at borgere, der varetager samfundskritiske opgaver, stadig kan nå at komme på arbejde.

Skoler, daginstitutioner og en lang række andre institutioner og virksomheder skal indtil videre holde lukket til og med den 13. april, lige som mange fortsætter med at arbejde hjemmefra.

(Efter redaktionens deadline er datoerne blevet ændret til den 10. maj. Skolerne åbner efter planen den 15. april – men det er endnu ikke besluttet, hvordan det kommer til at ske i Dragør).

»I Movia har vi tilpasset kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation, som et nødvendigt midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation. Men vi vil gerne samtidig sikre, at de kunder, der har et reelt behov for at kunne nå frem på arbejdet tidligt om morgenen, også har mulighed for det, og derfor tilbyder vi nu en løsning med enten plustur eller flextur, afhængigt af, hvor man bor,« siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Tilbuddet om tidlige ture med plus- eller flextur er et midlertidigt tiltag, som vil kunne benyttes indtil det tidspunkt, hvor bus og tog vender tilbage til sædvanlige køreplaner. Tilbuddet vil også kunne benyttes i weekenden.

Dragør Kommune er tilsluttet flextur. Man skal være opmærksom på, at grundet den nuværende situation er det kun muligt at bestille flextur til maksimum to personer – og at det ikke er muligt at betale med kontanter. Movia prøver, så vidt det er muligt, at planlægge turene, så der kun er en passager i hver vogn.

Flexture skal bestilles og betales online på hjemmesiden: movia.flextrafik.dk – anvendelse af ordningen kræver oprettelse som kunde, og har man behov for hjælp til dette, kan man kontakte Movia.

Se yderligere oplysninger om om flextur på dragoer.dk samt på movia.dk