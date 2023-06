Andreas Helgstrand Leth skænker champagne.

Flot EUX-eksamen

Tirsdag den 13. juni kunne Andreas Helgstrand Leth kalde sig færdiguddannet som tjener – og mandag den 19. juni blev svendebrevet fulgt op med studenterhuen, da han med sin sidste eksamen afsluttede 4½ års EUX-uddannelse på Hotel- og Restaurantskolen i Valby.

Andreas Helgstrand Leth, 21, er et velkendt ansigt på Dragørs havnefront, da alle praktikperioderne som tjener har været afholdt på Dragør Strandhotel. Selve ek-samensopgaven som tjener var centreret omkring ost og blindsmagning af vin, og indsatsen blev belønnet med et 10-tal. Ved den efterfølgende fejring kunne han for gæsterne demonstrere sine evner udi kunsten at åbne champagne med sabel.

Tjenerevnerne kom også i brug, da studenterhuen var hentet i hus mandag – med et 12-tal til den afsluttende eksamen – hvilket ligeledes blev fejret med velskænket champagne.