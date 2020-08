Flot indsamlingsresultat

Knap 74.000 kr. indsamlet i Dragør for Kræftens Bekæmpelse

36 tapre indsamlere stod imod varmen, da der i søndags blev samlet penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Sidste års resultat på 102.000 kr. indsamlet af 57 deltagere var ikke til at slå, men alligevel blev det til et flot resultat på 49.594 kr. i kontanter og 24.310 kr. i MobilePay, i alt 73.904 kr., hvilket er et gennemsnit på godt 2.053 kr. pr. indsamler.

Selvom den lokale indsamlingsleder Benny Brandt-Jensen er glad for resultatet, udtrykker han håb om at kunne nå ud til endnu flere, når der til foråret på det normale tidspunkt for indsamlingen (anden søndag i april) samles ind. Mange var nemlig ikke hjemme her i sommervarmen. Men de har dog – lige som de desværre alt for mange, som indsamlerne ikke nåede ud til – alligevel muligheden for at sende bidrag ... lyder oplysningen – og opfordringen – fra indsamlingslederen, der samtidig herigennem gerne vil sende en tak til alle for deres uvurderlige hjælp i forbindelse med denne indsamling.