Flot nominering

Christian Rasmussen var nomineret til »Årets profil« ved Dansk Motorsport Award, der blev uddelt lørdag. Prisen gik til motocrosskøreren Thomas Kjer Olsen

Christian Rasmussen fra Dragør var efter en forrygende 2020-sæson en af fire, der var nomineret til »Årets profil« ved Dansk Motorsport Award.

Nomineringen skete på baggrund af hans fremragende indsats i den amerikanske USF2000-serie – med ni løbssejre undervejs – som i sidste ende resulterede i det samlede mesterskab. Det var dog ikke blot den flotte sæson, der gav nomineringen. Man havde også valgt at sætte særligt fokus på, at de fantastiske resultater blev opnået i en tid med rejse-restriktioner, som gjorde, at han måtte tilbringe en stor del af året alene, borte fra familie og venner.

Coronarestriktionerne betød, at årets Dansk Motorsport Award blev afholdt som et onlinearrangement. Alle interesserede kunne således via streaming opleve aftenens vært, Felix Schmidt, dele priser ud i de forskellige kategorier. Prisuddelingen blev blandt andet garneret med taler samt livemusik.

Vinder af »Årets profil« blev motocrosskøreren Thomas Kjer Olsen, der via et videolink takkede for prisen.

Thomas Kjer Olsen havde i løbet af sæsonen vundet to afdelinger i kampen om verdensmesterskabet i MX2-serien, og det placerede ham på en samlet 6.-plads.

De to øvrige, der var nominerede i kategorien, var speedwaykøreren Anders Thomsen samt løbsleder Emil Hammer, som var en af de personer, der gik forrest, da der skulle udvikles retningslinjer for afvikling af motorløb under covid-19-pandemien og restriktionerne afledt deraf.

TM