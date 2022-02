Flygtninge flytter fra Halvejen

I august måned udløber Dragør Kommunes dispensation om at have boligpavilloner på Halvejen for at huse flygtninge.

Ved årsskiftet boede der otte personer i de opstillede pavilloner ved Hollænderhallen, og disse otte vil efter dispensationens udløb skulle genhuses. I øjeblikket er ledige boliger de to andre steder, hvor kommunen huser flygtninge – henholdsvis på Harevænget og Rødtjørnen. Men der er kun ledigt for fem personer, så der skal findes plads til yderligere tre personer.

Uddybning

Efter sagen havde været i behandling i Økonomiudvalget i oktober sidste år, blev forvaltningen anmodet om at skaffe uddybende oplysninger.

Udvalget ville vide, hvor mange boliger der de sidste tre år var i brug i januar måned, i den forventning at forvaltningens oplysninger ville give en indikation om, hvor mange pladser der ville være brug for i fremtiden.

Aftale annulleret

Sidste sommer kunne man i Dragør Nyt læse, at Dragør Kommune havde indgået en aftale om, at de to flygtninge, Dragør skulle modtage, i stedet for skulle til Bornholms Regionskommune. (Læs mere her)

Denne aftale blev i midlertidig annulleret, samtidig med det blev besluttet, at flygtninge skal fordeles fra centralt hold.

Forvaltningen har imidlertid siden sagsbehandlingen i oktober kunnet konstatere en stigning i antallet af familiesammenføringer – og samtidig har Udlændingestyrelsen også opjusteret antallet af forventede flygtninge. Dragør Kommune kan nu forvente at modtage fire flygtninge i stedet for to.