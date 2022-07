Flygtninge i leg på fortet

I lørdags, den 9. juli, lagde Dragør Fort ramme til et Rotary-arrangement til fordel for ukrainske flygtninge – et arrangement, som Rotary-klubberne på Amager stod bag.

Der deltog 33 ukrainere »bosat« på Amager, og heraf var cirka halvdelen børn.

Dagen startede kl. 10, hvor deltagerne blev budt velkommen – naturligvis med ukrainsk tolk. Herefter kunne legen gå i gang. Der var arrangeret leg med ballondyr, skattejagt og leg med indkøbt legetøj, og indimellem kunne pølser, brød, soadvand og flødeboller nydes.

Efter cirka fem timer var det blevet tid til at forlade fortet – og her fik børnene lov til at tage legetøjet med hjem.