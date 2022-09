Flytning af badebro

Klima-, By- og Erhvervsudvalget gav onsdag den 7. september tilladelse til flytning af en bade- og kajakbro på Sydstranden.

Der var allerede givet tilladelse til etablering af en bro for enden af stikvejen Søndre Strandvej, men denne placering viste sig at være uheldig, da der samles store mængder af tang i den lille bugt, og at bade- og kajakbroen derfor ikke ville være lang nok til at nå ud i åbent vand.

Problemet løses nu ved at flytte broen væk fra den lille bugt – cirka 50 meter mod vest.

Fredningsnævnet i København har givet dispensation til flytning af broen, på betingelse af broen maksimalt bliver 30 meter lang, og at der ikke kommer andet bygningsværk på land end brofæstet. Samtidigt må der ikke etableres platforme eller andet, der indbyder til længerevarende ophold.

Sagen har været i nabohøring, hvor der er indkommet 14 høringssvar. Langt størstedelen af disse er positive over for flytningen af broen, dog er Grundejerforeningen Strandkanten bekymret for flere besøgende med dertil øget trafik, støj og affald i naturen. En borger foreslår i sit høringssvar, at der laves et samlet projekt med en bade- og kajakbro på Sydstranden i stedet for flere mindre projekter.

TM